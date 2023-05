Changement d'équipe pour LeBron James en 2024 ?

Florian Barré

Il est l’un des meilleurs jeunes meneurs des États-Unis. LeBron James Jr. dit Bronny, s’est tout récemment engagé avec l’Université de Californie du Sud. Le fils aîné du King, âgé de 18 ans, continuera à se développer encore quelque temps avant de vraisemblablement rejoindre la NBA. De son côté, son père qui aura 39 ans en décembre attend avec impatience ce moment, qui retarde sa retraite sportive.

Si LeBron James a émis le souhait à plusieurs reprises de jouer avec son fils Bronny en NBA, ce ne sera pas pour tout de suite. Le meneur de 18 ans continue de faire ses gammes de son côté puisqu’il jouera dès la saison prochaine à l’USC. Une grande fierté pour son père pour qui cette réussite signifie beaucoup : « L'un des plus beaux jours de ma vie. Félicitations à Bronny d'abord pour la décision qu'il a prise. Je suis super fier de lui, notre famille est fière de lui. Pour moi c'est encore plus spécial parce que c'est la première fois que quelqu'un de ma famille va aller à l'université. C'est une fierté de voir mon fils aller à l'université et être le premier. » a lâché le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Père et fils, bientôt réunis ?

Attendu sur le terrain de jeu de son père en NBA, Bronny continuera de muscler son basket encore un an avant de potentiellement participer à la Draft 2024, s'il fait ses preuves dès sa première saison en NCAA. LeBron James s’en fait une joie, lui qui rêve de vivre ce moment près de son fils : « Évidemment il faut que je continue à garder mon corps et mon esprit frais. Surtout mon esprit. Si ma tête abandonne, mon corps se demandera ce qu'il fait. Au bout du compte, que ça se produise ou pas, j'ai fait ce que j'avais à faire dans cette ligue. Mon fils va suivre son chemin. Et quel que soit son parcours, quel qu'il soit, il fera ce qu'il y a de mieux pour lui » avait avoué le King . Ce dernier serait même prêt à rejoindre son marmot dans la franchise qui le drafterait afin de l’aider à s’intégrer dans la ligue. Le fait que les Lakers n'aient plus de premier tour de Draft pour l'année 2024 pousserait alors LeBron James dans une autre franchise. Son contrat actuel, qui prend fin en 2025, lui offrira en effet la possibilité de quitter les Lakers dès 2024 s'il le souhaite grâce à sa player option.

Que vaut vraiment Bronny James ?