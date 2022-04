Basket

Basket - NBA : Ça s'affole pour l'avenir de Rody Gobert !

Publié le 3 avril 2022 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 3 avril 2022 à 23h38

Alors que Rudy Gobert suscite l’intérêt des Dallas Mavericks, les Toronto Raptors pourraient également se pencher sur le dossier.

Alors que les Utah Jazz ont connu plusieurs échecs lors des dernières campagnes de Playoffs, du changement pourrait avoir lieu au sein de la franchise dans les prochains mois. Fidèles à leur équipe depuis leur arrivée dans la ligue en 2017 et 2013, Donovan Mitchell et Rudy Gobert pourraient notamment être tentés par un départ. Récemment, le journaliste Tim MacMahon a fait part d’un intérêt des Dallas Mavericks pour le Français : « Je connais assez Rudy pour savoir qu’il veut jouer avec Luka Doncic. L’agent de Rudy voulait qu’il aille à Dallas à la draft, mais le workout n’a bien pas fonctionné. Les Mavs seront agressifs pour l’avoir, mais qu’est-ce qu’ils peuvent proposer ? Quels salaires ? Est-ce que tu lâches Dinwiddie ? Bullock ? Je sais juste qu’ils tenteront leur chance » . Toutefois, les Mavs ne seraient pas les seuls à s’intéresser à la Stiffle Tower , et devraient faire face à la concurrence du champion NBA 2019.

Toronto suit également Rudy Gobert