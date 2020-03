Basket

Basket - NBA : L'énorme coup de gueule de Rudy Gobert !

Publié le 10 mars 2020 à 12h35 par A.M. mis à jour le 10 mars 2020 à 13h56

Expulsé durant la défaite contre les Raptors (92-101), Rudy Gobert n'a pas manqué d'afficher sa frustration et assure qu'il ne se laissera plus faire.

Le match face aux Raptors ne restera pas comme une référence pour Rudy Gobert. En effet, alors que le Jazz s'est incliné face à Toronto (92-101), le pivot français a lui été expulsé suite à une altercation avec OG Anunoby, l'ailier des de la franchise canadienne. Et alors que c'est bien le joueur des Raptors qui a lancé les hostilités en mettant un coup de coude pivot de la franchise d'Utah. Par conséquent, Rudy Gobert ne digère pas son expulsion.

«La prochaine fois, je me ferai justice moi-même»