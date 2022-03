Basket

Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de Draymond Green !

Publié le 23 mars 2022 à 11h35 par La rédaction

Alors que les Golden State Warriors viennent de subir une nouvelle défaite, Draymond Green n’y est pas allé de main morte en évoquant le niveau actuel de l’équipe.

Rien ne va plus chez les Golden State Warriors. Alors que Stephen Curry s’est récemment blessé, et manquera la fin de saison régulière, les hommes de Steve Kerr viennent d’enchainer une troisième défaite consécutive. Opposés aux Magic d’Orlando, les Dubs se sont totalement effondrés dans le dernier quart-temps (29-16), et se sont donc inclinés (94-90). S’il n’a pas vraiment réussi à peser sur le jeu, avec seulement 2 points, 3 rebonds et 7 passes décisives en 30 minutes, Draymond Green n’apprécie pas le niveau que l’équipe affiche actuellement, surtout dans les derniers instants.

« On ne joue simplement pas un bon basket, on se fait détruire »