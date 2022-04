Basket

Basket - NBA : L'énorme mea culpa de Klay Thompson !

Publié le 7 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

Si la déclaration de Klay Thompson au sujet des nouveaux fans des Golden State Warriors suscite de nombreuses réactions, celui-ci à tenu à présenter ses excuses.

Après 2 années compliquées, les Golden State Warriors peuvent de nouveau respirer. Auteur d’une très bonne saison, les Dubs pointent à la 3ème place du classement de la conférence Ouest, et ont pu enregistrer le retour de blessure de Klay Thompson, après 941 jours sans disputer un match. Cependant, si l’arrière ne semble pas encore avoir totalement retrouvé son aisance sur les parquets, celui-ci n’a pas perdu sa franchise. En conférence de presse, le numéro 11 s’est exprimé sur les nouveaux supporters de son équipe, qu’il semble ne pas porter dans son cœur : « Mec, personne n’est apprécié par les fans. Les fans sont tellement… Pff. Les vrais fans savent ce qu’il en est. Je parle de ceux qui nous soutenaient déjà avant qu’on remporte des titres. Ceux qui ont traversé beaucoup de saisons où on ne gagnait pas. Mais ces nouveaux fans qui ont débarqué, qui attendent de l’excellence mais qui étaient introuvables avant, ils peuvent se tirer. On les oublie, eux. Ils ne méritent pas de représenter les Warriors. » . Alors que cette déclaration a suscité de vives réactions, Killa Klay est revenu sur ses propos.

«Nous accueillons tous les fans des Warriors du monde entier»