Basket - NBA : Rudy Gobert répond à l’attaque de Klay Thompson !

Publié le 3 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Critiqué par Klay Thompson sur sa manière de défendre, Rudy Gobert a répondu au numéro 11 des Warriors en expliquant le plan tactique du Jazz.

La soirée n’a pas été de tout repos pour Rudy Gobert. Même sans Stephen Curry et Draymond Green, les Warriors se sont imposés face au Jazz du pivot français. Une défaite difficile à encaisser pour Rudy Gobert qui aura délivré une belle prestation. Cependant, le vice-champion olympique n’a pas échappé à la punchline de Klay Thompson à l’issue de la rencontre. Auteur de 36 points, l’arrière des Warriors a critiqué la façon de défendre de Rudy Gobert. « Pas très intelligent. Je ne suis pas surpris, mais je suis reconnaissant », a lâché Klay Thompson dans des propos relayés par Parlons Basket . Dans la foulée, le Français lui a répondu.

«On voulait empêcher Klay Thompson de mettre des tirs à 3 points, l’empêcher d’avoir le ballon, mais il dégaine trop vite…»