Basket

Basket - NBA : James Harden rend hommage à l'un de ses bourreaux !

Publié le 3 mars 2020 à 22h35 par A.D.

Grâce à un R.J. Barrett des grands soirs, les New York Knicks ont stoppé la série de victoires des Houston Rockets. James Harden a tenu à féliciter le jeune rookie de 19 ans.

R. J. Barrett a écoeuré les Houston Rockets ce jeudi. Avant d'affronter les New York Knicks, la bande à James Harden restait sur une série de six succès de rang. Ce jeudi, les hommes de Mike Miller sont parvenus à stopper la série de victoire des Houston Rockets au Madison Square Garden (125-123). Auteur de 27 points, 5 rebonds et 5 passes, R.J. Barrett, jeune rookie de 19 ans, a été l'un des grands artisans de la victoire des Knicks face à la franchise texane. Ce qui n'a pas échappé à James Harden (35 points, 2 rebonds et 8 passes). Dans des propos rapportés par Basket Session , la star des Houston Rockets n'a pas tari d'éloges à l'égard de Barrett.

« Il a été agressif, j'aime ça, je veux qu'il continue comme ça»