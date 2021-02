Basket - NBA

Basket - NBA : Cette légende tranche entre LeBron James et Kobe Bryant

Publié le 12 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Entre LeBron James et Kobe Bryant, ce n’est pas facile de déterminer qui est le meilleur. Nombreux sont ceux qui auraient voulu évoluer avec ces deux légendes de la NBA. S’il a pu jouer avec de très grands joueurs durant son époque, le mythique joueur des Boston Celtics a tranché entre King James et The Black Mamba.

À 36 ans, LeBron James continue de prouver pourquoi il a sa place parmi les meilleurs de l’histoire de la NBA. Avec ses moyennes (25,5 points, 7,9 rebonds, 7,9 passes décisives), difficile de faire mieux au même âge que le numéro 23 des Los Angeles Lakers. King James est dans une forme physique époustouflante et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Pourtant, certains le contestent encore comme étant le meilleur joueur de l’histoire de la ligue. LeBron James est toujours comparé à son ami et ancien rival, le défunt Kobe Bryant. Si l’ancien du Miami Heat a dépassé The Black Mamba au classement des plus grands scoreurs de l’histoire de la NBA, nombreux sont ceux qui préfèrent toujours Kobe Bryant à LeBron James. C’est notamment le cas du légendaire Larry Bird.

« Si vous voulez gagner à tout prix, alors c’est Kobe »