Basket - NBA : Cette incroyable anecdote sur Gregg Popovich !

Publié le 29 juin 2020 à 13h35 par A.M. mis à jour le 29 juin 2020 à 13h36

Réputé pour son franc-parler et son interview d'après-match plus que laconique, Gregg Popovich cache en réalité une personnalité magnifique comme le révèle la journaliste américaine Doris Burke.

De premier abord, Gregg Popovich semble plutôt froid. Son franc-parler est d'ailleurs symptomatique de cet aspect de personnalité, tout comme ses interviews d'après match. Entraîneur des Spurs depuis 24 ans, le technicien de 71 ans prend en effet un malin plaisir à se jouer des journalistes en zone mixte avec des réponses très courtes ou nonchalantes laissant sous-entendre que les questions sont idiotes. Toutefois, Gregg Popovich peut également avoir de très belles attentions comme le raconte la journaliste américaine Doris Burke, qui entretient désormais une très bonne relation avec la légende de San Antonio.

«Ça représente bien plus Gregg Popovich»

« J’adore Gregg. Pour être honnête, je n’apprécie pas plus que quiconque ces interviews avec lui sur le bord du terrain, mais je vais vous raconter une histoire à propos de Pop’ qui le représente bien. Il venait de perdre le Game 7 des Finales 2013. Je sors de la salle de Miami, et nos chemins allaient se croiser. Je ne voulais même pas croiser son regard. Je baisse la tête, me recule et le laisse passer. Là, il attrape mon épaule, me tourne vers lui et me dit : "Alors, maintenant, qu’est-ce que vous allez faire de vos vacances ?" J’étais choquée, et je lui ai dit : "Je vais faire un voyage à Napa (en Californie, ndlr)." Il me sort : "Doris, voilà le mail de ma secrétaire. Envoyez-lui un message, et dites lui ce que vous faites." Et il m’a renvoyé un e-mail avec une liste de lieux que je devais visiter. Ça représente bien plus Gregg Popovich que ces moments absolument douloureux pour les reporters sur la ligne de touche », confie-t-elle dans les colonnes du New York Post dans des propos rapportés par PArlons-Basket.