L'improbable déclaration d'une star d'Hollywood sur Wembanyama

Jean de Teyssière

A l'affiche d'un film sur la NBA, l'acteur hollywoodien Matt Damon a évoqué son rapport au sport. Le film dans lequel il jouera le rôle de Sonny Vaccaro, qui a réussi à attirer Michael Jordan chez Nike dans leur légendaire association, sortira le 12 mai prochain. En attendant, il a dressé les louanges du probable futur numéro 1 de la draft 2023 : Victor Wembanyama.

Dans un interview accordée au Journal du Dimanche , Matt Damon évoque son rapport au sport et de ce qu'il représente dans la société actuelle : « Je pense vraiment que le sport peut dire beaucoup sur les cultures, les relations entre les gens. » L'acteur américain a l'habitude de jouer dans des films sur le sport. Il a joué le rôle du capitaine de l'Afrique du Sud de rugby, François Pienaar dans Invictus, ainsi que le pilote Carroll Shelby dans Le Mans 66 .

Le rêve de Damon pour les JO 2024

Féru de basket, Matt Damon a évoqué les futurs Jeux Olympiques, qui se dérouleront à Paris en 2024. Et il espère voir une finale France-USA, qui pour lui : « pourrait donner la plus grande finale de l’histoire contemporaine des Jeux. » Dans l'histoire, la France a affronté trois fois les USA en finale des JO, et elle s'est inclinée à trois reprises. La première fois en 1948, lors des JO de Londres, la deuxième fois en 2000 à Sydney et la dernière en date, en 2021, à Tokyo.

NBA : Décision historique pour Wembanyama, il sort du silence https://t.co/uuLu6TcYia pic.twitter.com/gG83KIKVQP — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

« Il est comme un monstre »