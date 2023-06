Basket : Wembanyama ciblé, il pique une énorme colère

Benjamin Labrousse

Attendu le 22 juin prochain comme le choix numéro 1 de la draft NBA, Victor Wembanyama devrait ainsi rallier les Spurs de San Antonio. Actuellement en train de disputer les finales du championnat de France avec les Mets 92, le prodige français et son équipe sont menés 2-0 par Monaco. L’entraîneur Vincent Collet ne décolère pas à propos des fautes subies par sa pépite de 19 ans.

Les Mets de Boulogne-Levallois sont bien mal embarqués. Défaits une nouvelle fois par Monaco ce lundi soir (95-88), les hommes de Vincent Collet n’ont plus le droit à l’erreur. Car en cas de nouvelle défaite à domicile ce jeudi, ces derniers échoueront dans leur quête d’un premier titre national depuis la création du club en 2007. Auteur d’une prestation intéressante (19 points, 7 rebonds, 4 passes décisives), Victor Wembanyama espère activement conclure son histoire avec le club des Hauts-De-Seine de la plus belle des manières.

« C’est notre dernière chance » affirme Vincent Collet sur le match de jeudi

Après la rencontre, l’entraîneur des Mets s’est exprimé avec véhémence sur la prestation des siens. « On a très bien entamé le match, la défense n’avait rien à voir, elle était beaucoup plus agressive. On est allé les chercher, c’est ce qu’il faudra refaire. Ce sera compliqué, mais on va essayer, c’est notre dernière chance. Je regrette les deux fautes antisportives (sifflées contre Devante’ Jones et Lahaou Konaté dans le deuxième quart-temps) qui nous coûtent dix points et les remettent dans le match à la mi-temps (50-49) » , affirme Vincent Collet dans des propos relayés par Parlons Basket .

« J’aimerais aussi qu’on siffle les fautes sur Victor Wembanyama », la colère de Vincent Collet