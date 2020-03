Basket

Basket - NBA : Stephen Curry affiche ses ambitions pour les Jeux Olympiques !

Publié le 6 mars 2020 à 16h35 par La rédaction

Stephen Curry a officiellement retrouvé les parquets dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir passé près de 5 mois à soigner sa main cassée. Pas de temps à perdre, le meneur des Warriors a dévoilé ses ambitions pour cette fin de saison.

Stephen Curry a réalisé une belle performance après une longue période d'indisponibilité. En 27 minutes de jeu, Le meneur des Warriors de Golden State a terminé avec 23 points, 7 rebonds, et 7 passes décisives face aux Raptors de Toronto. Une prestation qui a rassuré tous les fans qui étaient présents au Chase Center dans la nuit de jeudi à vendredi. À la fin de la rencontre, le numéro 30 s’est fixé ses objectifs !

Les Jeux Olympiques dans le viseur