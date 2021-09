Basket

Basket - NBA : Les vérités de Chris Paul sur son choix de rester à Phoenix !

Publié le 12 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Auteur d’une saison magistrale avec les Suns, Chris Paul a fait le choix de poursuivre son aventure avec la franchise basée dans l’Arizona. Une décision que le meneur de 36 ans explique facilement.

Au terme d’une année totalement folle, Chris Paul et les Phoenix Suns ont échoué aux portes du titre en s’inclinant contre les Bucks en finales NBA. Une défaite qui ne viendra pas gommer le parcours fabuleux des Suns. Emmené par un Chris Paul XXL malgré ses 36 ans, Phoenix espère faire aussi bien, voire mieux la saison prochaine. Heureusement pour eux, CP3 sera de la partie. L’ancien meneur des Clippers a fait le choix de rester, et il s’est expliqué sur cette décision.

« Phoenix fait aussi partie de ma famille »