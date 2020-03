Basket

Basket - NBA : MVP, GOAT... LeBron James dévoile son plus grand objectif !

Publié le 6 mars 2020 à 11h35 par A.D.

A la lutte avec Giannis Antetokounmpo pour devenir le MVP de la saison, LeBron James a expliqué que la seule chose qui l'importait était le titre de meilleur joueur de tous les temps.

LeBron James voit les choses en grand. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, le numéro 23 des LA Lakers s'est déjà vu décerné un grand nombre de distinctions individuelles. Désigné MVP de la saison régulière à quatre reprises (2009, 2010, 2012, 2013), LeBron James a également été nommé MVP des play-offs en 2012, 2013 et 2016. Très performante lors de cet exercice en NBA, la star des LA Lakers postule pour un nouveau titre de MVP sur la saison régulière. En concurrence avec Giannis Antetokounmpo pour ce nouveau trophée individuel, LeBron James a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une étape supplémentaire pour remplir son véritable objectif : devenir le GOAT (meilleur joueur de tous les temps).

«Je veux être le meilleur joueur de mon équipe et du monde»