Basket - NBA : Les mots forts du clan Kevin Durant sur sa blessure...

Publié le 12 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il est revenu à un très haut niveau cette saison, Kevin Durant avait connu lors des playoffs 2019, une grave blessure au tendon d’Achille. Sa mère s’est exprimée sur cette période difficile.

Kevin Durant semble avoir retrouvé son meilleur niveau cette saison, et s’affirme en playoffs comme l’un, si ce n’est le meilleur joueur de la planète. Pourtant, rien n’était gagné d’avance pour l’ailier des Brooklyn Nets, qui a dû revenir d’une terrible blessure. En effet, lors des Finales NBA 2019 contre Toronto, Kevin Durant s’est fait une rupture du tendon d’Achille, qui l’a éloigné des parquets pendant plus d’un an. Sa mère s’est confiée récemment sur cet épisode terrible et douloureux pour elle.

« C’est une des choses les plus dures à voir de ma vie pour moi »