Basket - NBA : Cette déclaration inquiétante sur l’avenir d’Evan Fournier !

Publié le 12 mars 2022 à 18h35 par La rédaction

Dans le dur avec les Knicks, Evan Fournier pourrait être très vite invité à aller voir ailleurs, malgré l’énorme contrat signé l’été dernier.

Signer aux Knicks était un rêve d’enfant pour Evan Fournier. Au top de sa carrière, le meneur français devait être l’un des joueurs majeurs de la franchise new-yorkaise afin de les emmener en playoffs. Mais rien ne se passe comme prévu. Les Knicks galèrent et pointent à la 12ème place de la Conférence Est, de quoi remettre en cause l’avenir d’Evan Fournier…

« C’est un joueur dont ils seraient prêts à se débarrasser en cas de bonne offre »