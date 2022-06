Tennis

Wimbledon : Une épidémie de Covid à Roland-Garros, la folle révélation

Publié le 28 juin 2022 à 21h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que Marin Cilic et Matteo Berrettini ont dû déclarer forfait Wimbledon en raison d’un test positif au Covid, Alizé Cornet a lâché de surprenantes révélations à ce sujet. La Française a laissé entendre que le virus a beaucoup circulé lors de la dernière édition de Roland-Garros, sans que cela ne s’ébruite.

Le premier tour de Wimbledon n’est même pas encore terminé et pourtant, deux outsiders pour le titre sont déjà hors-course. Marin Cilic, finaliste à Londres en 2017 et récent demi-finaliste à Roland-Garros, ainsi que Matteo Berretini, finaliste malheureux du Grand Chelem britannique l’année dernière, ont tous deux été testés positifs au Covid-19, et se sont donc vus contraints de déclarer forfait pour le tournoi, avant même de pouvoir disputer leur premier tour. Un énorme coup dur pour ces deux hommes, qui auraient clairement pu venir jouer les trouble-fêtes et contrarier les plans de Novak Djokovic ou Rafael Nadal sur le gazon du Center Court. Un double abandon qui a évidemment fait parler au sein du All England Lawn Tennis and Croquet Club.

«A Roland, il y a eu une épidémie de Covid»

Invitée à donner son avis sur ce sujet après sa victoire au premier tour, Alizé Cornet a fait des révélations fracassantes sur le Covid et les joueurs : « Je ne veux pas sous-estimer l'effet Covid. Le Covid, maintenant, est entré dans les moeurs, il y a les vaccins etc. Si on repart dans des trucs, moi, je n'y vais pas ! À Roland, il y a eu une épidémie de Covid, personne n'en a parlé » a déclaré la française en conférence de presse d’après match, avant d’ajouter : « Dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. Quand ça sort dans la presse, sur des grands joueurs comme ça, ça va commencer à mettre le feu au lac partout et ça, ça m'inquiète un peu ».

«C’est un accord tacite entre nous»

Alors que les journalistes présents lui demandaient de clarifier ses propos quant à la circulation du virus Porte d’Auteuil, la Niçoise a expliqué : « Quand on voit que Krejcikova se retire en disant j'ai le Covid, et que tout le vestiaire est malade. À un moment donné… On a peut-être toutes eu la grippe. À Roland, oui, je pense qu'il y a eu quelques cas et que c'est un accord tacite entre nous. On ne va pas s'autotester pour se mettre dans la merde ! Après, j'ai vu des filles porter des masques, peut-être parce qu'elles savaient et ne voulaient pas refiler » .

Je tiens quand même à préciser quelque chose :J'ai dit que je "soupçonnais" quelques cas de Covid pendant Roland Garros, sans avoir aucune preuve. C'était avant tout pour souligner que le virus faisait désormais partie de nos vie et qu'il fallait faire avec. Point barre https://t.co/ZPIJI5oSdu — Alize Cornet (@alizecornet) June 28, 2022

Cornet précise sa pensée