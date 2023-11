Tennis : Surprise, il annonce le nouveau Djokovic et Federer

Jean de Teyssière

Holger Rune fait partie des jeunes joueurs de tennis ayant une carte à jouer une fois que Rafael Nadal et Novak Djokovic auront pris leur retraite. Le joueur danois n'a pour le moment jamais réussi à atteindre le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem mais a tout de même réussi une victoire de gala face à Novak Djokovic lors du Rolex Paris Masters de 2022. A propos de Djokovic, son clan estime que Rune pourrait être un joueur entre Federer et Djokovic à l'avenir.

Holger Rune commence à se faire un nom dans le monde du tennis. Le tennisman danois a un style de jeu bien à lui, qui rappelle - par intermittence - Roger Federer. Et il est en tout cas promis à un bel avenir si l'on en croit les dires de son clan.

«Son explosivité, sa créativité, son sens du jeu me marquent»

Mike James, l'analyste de performance d'Holger Rune, explique dans L'Équipe les qualités de son joueur : « Son explosivité, sa créativité, son sens du jeu me marquent, mais le plus important, c’est sa mentalité. C’est le compétiteur ultime, il a cette obsession de gagner, même au tennis de table ! Holger est curieux, pose toujours des questions et est tout le temps en mode travail. »

Rolex Paris Masters : Djokovic glisse un tacle à Nadal https://t.co/hDl0bHIXAT pic.twitter.com/lMXjQdxWes — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

«Si je devais faire une comparaison, il pourrait être un mélange de Djokovic et de Federer»