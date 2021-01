Tennis

Tennis : Roland‐Garros, Nadal… L’énorme objectif de Tsitsipas pour 2021 !

Publié le 26 janvier 2021 à 16h35 par B.C.

A quelques mois de l’édition 2021 de Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas ne cache pas son objectif de vaincre Rafael Nadal sur la terre battue parisienne.

Malgré les conditions particulières de l’édition 2020 de Roland-Garros, Rafael Nadal a de nouveau prouvé qu’il était le maître incontesté de la terre battue parisienne en remportant son 13e trophée. L’Espagnol apparaît donc une nouvelle fois comme le grand favori de la prochaine édition, mais cela n’empêche pas certains joueurs du circuit de rêver de détrôner Rafael Nadal, à l’instar de Stefanos Tsitsipas. Dans un entretien accordé au site officiel de Roland-Garros, le Grec avoue espérer vaincre le numéro 2 mondial à Paris.

« Un très grand objectif serait peut‐être de battre Rafa Nadal à Roland‐Garros »