Tennis : Prêt à prendre sa retraite, Nadal fait une révélation

Alexis Poch - Journaliste

Présent à Roland-Garros, peut-être pour la dernière fois, où il n'a pas eu de chance au tirage au sort, Rafael Nadal a quitté son tournoi préféré dès le premier tour face à Alexander Zverev, futur finaliste. Le Majorquin peut tout de même se satisfaire d'une grande nouvelle : il ne souffre plus physiquement, du moins beaucoup moins qu'avant, lui qui est passé par des moments très difficiles ces dernières années.

Revenu à la compétition en tout début de saison, Rafael Nadal a dû attendre la terre battue pour rejouer, lui qui a subi encore une blessure aux abdominaux. Le champion espagnol vient de fêter ses 38 ans et il est vraiment au bord de la retraite. En annonçant que la saison 2024 serait probablement sa dernière, Nadal s'est lancé des derniers défis. Mais il aurait pu tout arrêter bien plus tôt à cause de son état de forme.

Nadal a déjà pensé à arrêter

Souvent passé par la case infirmerie dans sa carrière, Rafael Nadal aurait pu prendre sa retraite il y a un moment déjà. Quand il a commencé sa carrière, personne n'aurait pu croire qu'il serait toujours là à 38 ans en raison de son jeu très demandant physiquement. « Oui, bien sûr. À de nombreuses reprises (il ne précise pas quand). J'avais des soucis récurrents, je ne pouvais pas m'entraîner, je ne m'amusais plus. Quand je ne prends pas de plaisir, quand je suis trop limité physiquement, cela perd tout son sens au quotidien. Absolument tout. Et plus encore quand on a presque 38 ans, qu'on a une famille et après la carrière que j'ai eue. Mais j'ai toujours eu des gens à mes côtés qui m'ont aidé, que ce soit ma famille ou mon équipe. Et j'ai toujours su rester stable dans ma tête » répond-il dans une interview pour L'Equipe .

Nadal, objectif JO !

Ces derniers jours, Rafael Nadal a confié faire des Jeux olympiques un vrai objectif. En effet, comme le tournoi se déroulera sur les courts de Roland-Garros, un lieu très significatif pour lui évidemment, il nourrit de grandes ambitions, en simple comme en double avec Carlos Alcaraz. Le Majorquin a déjà annoncé son forfait pour Wimbledon afin de se concentrer pleinement sur le tournoi olympique.