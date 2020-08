Tennis

Tennis : Novak Djokovic fait une annonce forte concernant les critiques !

Publié le 25 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Très critiqué depuis plusieurs mois à la suite de l'initiative de l’Adria Tour, Novak Djokovic garde néanmoins le cap et a tenu à faire passer un message à ses détracteurs.

La polémique de l’Adria Tour n’est pas prête de se terminer. Initiative organisée par le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, le tournoi d'exhibition est devenu un boulet que traîne depuis plusieurs mois le Serbe à cause de la multiplication des cas de Covid-19 lors de cette compétition. Même si le numéro 1 mondial s’est excusé récemment, il n’en reste pas moins fautif pour beaucoup d'observateurs de la petite balle jaune qui continue de critiquer ses choix comme celui de participer à l’US Open. Interrogé sur les nombreuses critiques qu’il reçoit, Novak Djokovic a tenu à faire passer un message à ses détracteurs…

« Il y aura toujours quelqu’un prêt à critiquer »