Tennis

Tennis : Novak Djokovic est très redouté !

Publié le 23 octobre 2020 à 22h35 par H.K.

Dominic Thiem, qui disputera le tournoi de Vienne à domicile, attend avec impatience ce tournoi. Cependant, l’Autrichien semble grandement craindre Novak Djokovic…

Novak Djokovic continue d’inspirer la crainte chez ses adversaires. Toujours au top de sa forme, le Serbe semble être très attendu pour le tournoi de Vienne. Cependant, le joueur le plus attendu semble être Dominic Thiem, qui va disputer le tournoi à domicile. Après avoir remporté un Grand Chelem, l’Autrichien devrait faire partie des favoris, pourtant Novak Djokovic semble toujours autant craint…

« Cela sera nécessaire d’être au trop niveau cette année »