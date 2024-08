Tennis : Nadal prend une grosse décision après les JO Paris 2024

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son échec dans sa quête de médaille aux Jeux olympiques de Paris 2024, Rafael Nadal va se retirer provisoirement des courts, et ce malgré la tenue de l’US Open dans quelques jours. Sur ses réseaux sociaux, l’Espagnol a fait savoir qu’il ne prendrait pas part au Grand Chelem américain.

Porteur de la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture, Rafael Nadal débarquait dans ces JO de Paris 2024 avec le rêve de glaner au moins une dernière médaille à Roland-Garros après ses victoires en simple à Pékin 2008 et en double à Rio 2016. L’Espagnol s’est ainsi engagé sur les deux tableaux, mais l’aventure a rapidement pris fin, dès le deuxième tour en simple face à Novak Djokovic (6-1, 6-4), puis en quart de finale en double contre la paire américaine Rajeev Ram - Austin Krajicek malgré la présence de Carlos Alcaraz à ses côtés (6-2, 6-4). Et il faudra désormais se montrer patient avant de revoir Nadal sur un court.

JO Paris 2024 - Tennis : Djokovic au sommet, Nadal l’interpelle ! https://t.co/XmkCJ1Mqux pic.twitter.com/6RqtCypTZA — le10sport (@le10sport) August 5, 2024

Pas d'US Open pour Nadal

A quelques jours de l’US Open, Rafael Nadal a fait savoir sur son compte X qu’il ne se rendrait pas à New-York pour le dernier Grand Chelem de la saison. « Je vous écris aujourd'hui pour vous informer que j'ai décidé de ne pas participer à l'US Open de cette année, un endroit où j'ai d'excellents souvenirs. Ces sessions nocturnes électriques et spéciales à NYC à Ashe me manqueront, mais je ne pense pas que je serais capable de me donner à 100 % cette fois-ci », a fait savoir le quadruple vainqueur de l’US Open.

Nadal sera à la Laver Cup

L’avenir de Rafael Nadal continue de s’écrire en pointillé en raison de son état physique, lui qui fut victime d’un problème à une cuisse avant le début des Jeux olympiques. « Mon prochain tournoi sera la Laver Cup à Berlin », a-t-il fait savoir sur X. Le tournoi qui oppose les meilleurs joueurs européens au reste du monde, se déroulant du 20 au 22 septembre, avait été le théâtre du dernier match de Roger Federer en 2022 avant sa retraite. Faut-il y voir un indice sur une retraite imminente de l’Espagnol ? Le sujet n’est pas d’actualité selon l’intéressé, agacé de devoir à nouveau s'expliquer après sa défaite contre Novak Djokovic : « Tous les jours vous voulez que je prenne ma retraite. J'essaie de faire de mon mieux chaque jour, j'essaie de regarder vers l'avenir et quand les JO seront terminés, je prendrai les décisions qui s'imposent en me basant avant tout sur l'envie et les sentiments que j'éprouve. »