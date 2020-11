Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Rafael Nadal sur son état de forme !

Publié le 2 novembre 2020 à 21h35 par A.D.

Grand spécialiste de la terre battue, Rafael Nadal a souvent eu du mal sur dur. Alors qu'il se sent très bien physiquement aujourd'hui, le Majorquin se dit prêt à changer la donne au Masters 1000 de Paris.

Maitre incontesté en terre battue, et surtout à Roland-Garros, Rafael Nadal est loin d'avoir la même emprise sur dur. Présent en conférence de presse avant son entrée en lice au Masters de Paris, le numéro 2 mondial a expliqué pourquoi il avait des difficultés sur cette surface, avant de faire clairement savoir qu'il se sentait prêt à inverser la tendance cette année.

«Maintenant, la situation est différente, je suis bien physiquement»