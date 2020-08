Tennis

Tennis : L'énorme aveu d'Andy Murray sur sa descente aux enfers !

Publié le 31 août 2020 à 10h35 par A.D.

Gravement blessé à une hanche, Andy Murray a dû se faire opérer et a manqué près de neuf mois de compétition. De retour sur les courts, le Britannique a avoué qu'il pensait ne jamais retrouver son véritable niveau.

Andy Murray voit le bout du tunnel. Gravement touché à une hanche, le Britannique s'est fait opéré et n'a pas foulé le moindre court pendant près de neuf mois. Alors qu'il a effectué son grand retour, Andy Murray est revenu sur son calvaire. Dans des propos rapportés par Tennis Actu , l'ancien numéro un mondial a avoué qu'il ne se sentait pas capable de revenir à son plus haut niveau lorsqu'il s'est fait opérer.

«Avant et après l'opération, je n'y croyais pas»