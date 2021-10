Tennis

Tennis : Le terrible constat de Tsitsipas après sa défaite à Vienne !

Publié le 29 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Après son élimination dès les huitièmes de finale du tournoi de Vienne contre Frances Tiafoe (6-3, 3-6, 4-6), Stéfanos Tsitsipas n'a pas caché sa déception. Le Grec espère bien relever la tête à l'avenir.

Face au 49e joueur mondial, Stéfanos Tsitsipas n'est pas parvenu à s'imposer en huitième de finale de l'ATP 500 de Vienne. Après avoir lâché le premier set, l'Américain Frances Tiafoe a réussi à inverser la tendance face à un Tsitsipas inconstant. Le Grec était effectivement bien parti pour s'imposer dans cette rencontre, notamment après avoir mené 3 à 0 dans le dernier set. Le numéro 3 mondial s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre sur son niveau qui interroge.

« Je n’ai pas fait autant que ce que j’espérais lors des derniers matchs »