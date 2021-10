Tennis

Tennis : Grosjean fait une grande annonce sur Humbert !

Publié le 25 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Capitaine de Coupe Davis, Sébastien Grosjean a confirmé la participation d 'Ugo Humbert pour le prochain Rolex Paris Masters.

Sébastien Grosjean a dévoilé sa liste pour la prochaine Coupe Davis, qui se déroulera du 25 novembre au 5 décembre. Une liste qui comporte pas mal de surprises. Numéro un français, Gaël Monfils n’a pas été sélectionné : « Le règlement nous permet de changer trois noms un mois avant la compétition donc tout peut évoluer mais mon choix pour l’instant est celui que je vous ai annoncé. J’ai eu forcément Gaël à ce sujet. » Le capitaine de l’équipe de France a décidé de faire confiance à Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert, Richard Gasquet, Arthur Rinderknech et Ugo Humbert.

« Il sera bien présent à Bercy, ne vous inquiétez pas »