Tennis

Tennis : Le nouveau Nadal se compare à... Roger Federer !

Publié le 4 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Auteur d'un immense match, Carlos Alcaraz a éliminé le numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas au 3e tour de l'US Open. Après son exploit, le nouveau Rafael Nadal s'est comparé à Roger Federer.

Après sa toute première victoire à l’ATP 250 d’Umag face à Richard Gasquet en juillet, Carlos Alcaraz a commencé à se faire un nom dans le milieu du tennis. Et son exploit à l’US Open risque fort d’accélérer les choses. En effet, le 55e joueur mondial s’est imposé face au troisième joueur à l’ATP, le Grec Stefanos Tsitsipas, en 5 sets (6-3 4-6 7-6 0-6 7-6). Connu pour être un spécialiste de la terre battue comme Rafael Nadal, Carlos Alcaraz semble également capable de s’adapter sur dur, à l'instar d'un certain Roger Federer.

Alcaraz se sent proche de ... Federer