Tennis

Tennis : Le message fort de Zverev après sa victoire au 3e tour de Wimbledon !

Publié le 4 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Victorieux de Taylor Fritz ce samedi (6-7, 6-4, 6-3, 7-6), Alexander Zverev poursuit son chemin à Wimbledon. L'Allemand est déterminé, désireux de connaître son premier sacre en Grand Chelem sur ce tournoi.

Ce samedi, Alexander Zverev s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon en s’imposant en quatre sets face à Taylor Fritz (6-7, 6-4, 6-3, 7-6). L’Américain a rendu la tâche difficile pour l’Allemand. Mais au final, le numéro 6 au classement ATP poursuit son chemin dans le tournoi du Grand Chelem d’Angleterre. Alexander Zverev affrontera le protégé de Toni Nadal, Félix Auger-Aliassime, ce lundi. Mais pour lui, rien ni personne ne pourra se mettre en travers de sa route, lui qui est en quête de son premier sacre en Grand Chelem.

«J’ai faim de gagner un Grand Chelem et j’espère que ce tournoi sera ma grande opportunité»