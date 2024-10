Tennis : La bombe est lâchée, Nadal vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Roger Federer, un nouveau membre du Big 3 s'apprête à quitter, définitivement, les courts de tennis. 14 fois vainqueur de Roland-Garros, ancien numéro un mondial, Rafael Nadal mettra un terme à sa carrière après une ultime apparition sous le maillot espagnol, en Coupe Davis. Lors d'un entretien accordé à la presse de son pays, le joueur est revenu sur cette annonce, qui a fait l'effet d'une bombe.

Intertitre 1

Ses nombreuses blessures ne lui ont pas volé sa fin de carrière. Même si ses apparitions étaient devenues rares sur le circuit, Rafael Nadal souhaitait choisir le moment de sa retraite. Et celui-ci aura lieu après la Coupe Davis (19-24 novembre), qui aura lieu chez lui, à Malaga. Comme indiqué lors d’un entretien accordé à As, Nadal se retire avec le sentiment du devoir accompli.

Tennis : Nadal s’en va, son dernier message fort à Djokovic https://t.co/XCxee4IMmh pic.twitter.com/dLZojhZD9V — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Nadal affiche sa fierté

« Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir terminé ma carrière et de quitter le tennis avec la satisfaction de me sentir valorisé et aimé, pas seulement du public, qui peut finalement avoir une vision plus passionnée de ce qu'est le sport lui-même, car ce qu'il voit sont vos réussites et il y a un comportement face à tout ça. Le fait est que j'ai entretenu de très bonnes relations avec toutes les personnes qui ont toujours été proches de moi, tant en famille qu'en équipe, comme la grande majorité des personnes avec qui à un moment donné j'ai travaillé et vécu davantage, tant dans les tournois que dans le circuit ATP. Je repars avec le sentiment que lorsque je reviendrai sur un tournoi, ils seront contents de me voir » a confié Nadal.

« Quand j’aurais fini ma carrière, j’aurais l’esprit tranquille »

Nadal l’assure, il quitte la scène sans véritable regret. « L’autre chose dont je suis le plus satisfait, la seule chose qui a toujours compté pour moi au final, c’est de terminer les tournois et de rentrer chez moi avec la tranquillité d’esprit d’avoir fait ce que je pouvais pour que ce soit le meilleur possible. Et, par conséquent, quand j’aurais fini ma carrière, j’aurais l’esprit tranquille » a-t-il déclaré.