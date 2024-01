Tennis : Jannik Sinner briseur de rêves, il est prêt à sauter sur Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondial à l'issue d'une saison 2023 exceptionnelle où il a réalisé de gros coups, Jannik Sinner démarre l'année 2024 de la même manière. L'Italien s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie sans perdre le moindre set et fait preuve d'un niveau de jeu très élevé. Pourra-t-il rééditer son exploit de fin de saison en dominant une nouvelle fois Novak Djokovic pour le premier grand rendez-vous de l'année ? Il faudra s'armer de courage vendredi pour basculer dans une nouvelle dimension.

Vainqueur en trois manches du numéro 5 mondial Andrey Rublev en quarts de finale malgré quelques difficultés, Jannik Sinner a empêché le Russe d'accéder au dernier carré, lui qui a essuyé sa 10ème défaite en autant de tentatives à ce stade. L'Italien rejoint donc Novak Djokovic en demi-finales dans un duel qui s'annonce déjà exceptionnel et il semble prêt à relever le défi.

« Je l’attends avec impatience »

Si Novak Djokovic avait besoin d'un challenge, en voilà un. Jannik Sinner arrive comme un boulet de canon pour tenter de l'empêcher de progresser en finale de l'Open d'Australie. Ces derniers mois, l'Italien a progressé dans la hiérarchie et a montré qu'il était capable de rivaliser avec les tout meilleurs joueurs du monde, à commencer par le numéro 1 mondial. « C’est pour ça que je m’entraîne, pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Je l’attends avec impatience, pour être honnête. Ça va être dur. Ça je sais. Je contrôlerai le contrôlable, c’est‐à‐dire se donner à 100%, avoir la bonne attitude, se battre pour chaque balle. Et puis on voit le résultat, non ? Je ne peux pas faire plus de toute façon » a-t-il confié après sa victoire en quarts dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Un tournoi hallucinant

Qualifié pour la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière lors du dernier Wimbledon, Jannik Sinner traverse le tournoi de manière exceptionnelle. L'Italien n'a pas perdu de manche même s'il a failli se mettre dans une mauvaise situation contre Andrey Rublev. Il s'est touché le ventre à plusieurs reprises et on a un moment cru à une douleur abdominale. « Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé au milieu du deuxième set. J’avais un peu d’air dans le ventre, peut‐être que j’ai mal mangé avant le match. Cependant, avec le temps, je n’ai plus rien ressenti, dans le troisième set, tout allait à nouveau bien » a-t-il rassuré.

Enfin l'heure de Sinner ?

Auteur d'une fin de saison 2023 incroyable où il a battu Novak Djokovic à deux reprises en l'espace de onze jours notamment, Jannik Sinner semble arrivé à maturité pour enfin décrocher son premier titre en Grand Chelem cette année. L'Italien devra tout de même réaliser un sacré exploit pour venir à bout du Serbe, lui qui n'a plus perdu à l'Open d'Australie depuis 2018.