Tennis : Gros danger pour Sinner, il dévoile la raison

Auteur d’un début de saison 2024 époustouflant avec son premier titre en Grand Chelem à la clé, Jannik Sinner a connu un certain ralentissement au moment de démarrer la saison sur terre battue. Moins à l’aise sur l’ocre, l’Italien a encaissé sa deuxième défaite de la saison à Monte-Carlo mais surtout, après son abandon du côté de Madrid, il n’a pas pu prendre part au Masters 1000 de Rome, un gros coup dur à quelques jours du début de Roland-Garros. Sa hanche le fait souffrir et pourrait même l’empêcher de défendre ses chances à Paris.

Éblouissant de maîtrise depuis six mois, Jannik Sinner est passé à un niveau supérieur en réussissant à décrocher de grandes victoires. L’Italien talonne Novak Djokovic désormais et a des chances de le dépasser à la fin de Roland-Garros. Mais sa participation au deuxième Grand Chelem de l’année a été remise en question à cause de sa blessure. Visiblement, le numéro 2 mondial ne veut prendre aucun risque pour la suite de sa carrière afin d’éviter que sa blessure s’aggrave. Mais il est peut-être allé trop loin…

Sinner blessé ?

Déjà touché lors du tournoi de Madrid, Jannik Sinner avait tenu à aller jusqu’aux quarts de finale avant de finalement déclarer forfait. L’Italien avait pour objectif de jouer Rome mais il n’a pas pu se rendre dans son Masters 1000, la blessure étant trop forte. En effet, la hanche de l’Italien est douloureuse, plus que prévu, et pourrait le handicaper un peu plus pour la suite de la saison. Les dernières informations révélaient que les médecins du numéro 2 mondial lui conseillaient de faire attention pour ne pas que sa blessure devienne trop importante. Il lui reste très peu de temps pour être prêt au combat…

Une erreur du clan Sinner ?

Engagé dans une grosse lutte en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid face à Karen Khachanov, Jannik Sinner a tenu à gagner mais il en a peut-être trop fait pour la suite. « Si Jannik manque Roland-Garros, je serais triste car j’adore le voir jouer. Une chose que je ne comprendrai jamais, c’est qu’un joueur demande à son équipe s’il doit continuer… Jannik était clairement gêné à Madrid, Simone l’a poussé à continuer après que Jannik a dit : ‘ça fait mal’. Cette décision pourrait être très coûteuse. Seul le joueur connaît la gravité de sa blessure. J’ai eu le mauvais pressentiment à ce moment-là que cela pourrait se retourner contre Jannik. Manquer Rome et (peut-être Roland), cela confirmerait que c’était une mauvaise décision de continuer à jouer à Madrid » a réagi Robbie Koenig, ancien joueur professionnel.

Coup dur à venir ?

Si les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes par rapport à la venue de Jannik Sinner à Roland-Garros, il n’est jamais bon de souffrir avant de grands événements tels que ceux qui vont se présenter à lui dans les semaines à venir. L’Italien a souvent eu quelques problèmes de santé au début de sa carrière et s’il venait à se blesser sérieusement, non seulement il mettrait un coup d’arrêt à sa formidable dynamique des derniers mois mais il pourrait également mettre en danger la suite de sa saison voire de sa carrière selon le degré de gravité.