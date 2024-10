Tennis : Gasquet a choisi son nouveau Federer !

Jean de Teyssière

Richard Gasquet va également prendre sa retraite. L’un des meilleurs joueur de tennis français de l’histoire va s’éloigner des terrains après la prochaine édition de Roland-Garros. L’homme au revers à une main soyeux va donc tirer sa révérence mais avant, il avoue que Carlos Alcaraz sera le digne successeur de Roger Federer.

Dans sa jeunesse, Richard Gasquet était considéré comme un futur très grand joueur de tennis. Numéro 1 mondial junior, il ne perdait par exemple jamais face à Rafael Nadal. Mais le monde professionnel est un autre monde et face à Nadal, il a ensuite toujours perdu. Ce qui ne l’a pas empêché de réaliser une magnifique carrière, en atteignant les demi-finales de Wimbledon à deux reprises (2007 et 2015) et à l’US Open en 2013. Mais il a fait face à chaque fois respectivement à Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Au final, il aura notamment remporté la Coupe Davis en 2017 et même la médaille de bronze en double lors des Jeux olympiques de 2012 à Londres.

«Alcaraz sera un nouveau Federer»

Richard Gasquet arrive, à 38 ans, au crépuscule de sa carrière. Celui qui va prendre sa retraite après Roland-Garros l’année prochaine donne son point de vue sur les joueurs actuels du circuit. Dans des propos rapportés par We Love Tennis, il révèle qui pourrait devenir le nouveau Roger Federer : « Alcaraz ce n’est pas rien. Quand je le vois jouer, quand je vois son attitude, son niveau de jeu, c’est fou. Je me dis que ce joueur‐là ce sera un nouveau Federer et Nadal, je n’ai aucune doute. »

«Avec Sinner, ils vont être les deux meilleurs joueurs du monde»

Mais Richard Gasquet n’oublie pas que Carlos Alcaraz pourrait être accompagné d’un autre joueur : « Avec Sinner, ils vont être les deux meilleurs joueurs du monde dans les quinze prochaines années. Ils ont un niveau incroyable, ils jouent très vite, ils haussent encore le niveau du tennis. »