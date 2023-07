Tennis : Et si c'était Daniil Medvedev le tube de l'été ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après Wimbledon, il est maintenant l'heure de se tourner doucement vers la tournée américaine sur dur. Si les derniers tournois sur gazon et sur terre ont encore lieu, les meilleurs joueurs du monde prendront très vite la direction de l'Amérique du Nord pour y jouer trois des plus grands tournois sur dur. En prenant le meilleur sur Novak Djokovic, Carlos Alcaraz entamera donc cette tournée dans la peau du numéro 1 mondial mais sur dur, la compétition devrait être plus relevée.

Numéro 3 mondial, Daniil Medvedev connaît une année 2023 exceptionnelle sur toutes les surfaces. Pour la première fois de sa carrière, le Russe est parvenu à bien jouer sur dur, sur terre et sur gazon et il est devenu l'un des nombreux joueurs en activité à gagner un titre sur chaque surface. Désormais, il va revenir sur sa surface de prédilection à une période de l'année qu'il affectionne tout particulièrement.

L'été sur dur, le passe-temps de Medvedev

Depuis le début de sa carrière, Daniil Medvedev a connu un grand succès sur dur. Le Russe a gagné 18 de ses 20 titres sur la surface, dont bien sûr l'US Open en 2021. Depuis des années, la période de l'année où il excelle le plus est pendant l'été sur le ciment américain, là où il s'est révélé comme un candidat sérieux aux grands titres en 2019. Cette année-là, il enchaînait les victoires et les finales, au Canada, à Cincinnati puis à l'US Open. Habituellement, c'est sur cette période qu'il gagne le plus de points et il aura comme objectif de faire la même chose en 2023.

Alcaraz et Djokovic au-dessus ?

Si Carlos Alcaraz et Novak Djokovic sont indéniablement les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, Daniil Medvedev a bien sûr son mot à dire sur dur. Le Russe avait mis fin en début d'année à la série de victoires du Serbe en le battant à Dubaï mais il a aussi des difficultés à battre le jeune Espagnol. Il reste sur deux défaites sèches face à lui mais il a l'avantage de l'expérience dans les semaines à venir. En effet, Alcaraz n'a pas joué un grand tennis au Canada et à Cincinnati dans sa jeune carrière pour le moment et Djokovic sera absent à Toronto cette année. Peut-être l'occasion de rebattre les cartes...

Le dur, la surface la plus compétitive

Ce n'est pas une surprise puisque le calendrier ATP est occupé en majorité par cette surface mais le dur offre une compétitivité un peu plus importante au plus haut niveau puisque la plupart des meilleurs joueurs mondiaux sont vraiment plus à l'aise sur ciment. Désormais, il ne reste quasiment plus que des tournois sur dur jusqu'à la fin de la saison et pour beaucoup, la course pour gagner son ticket au Masters est loin d'être terminée. Daniil Medvedev, lui, pourrait continuer à établir sa domination dans les Masters 1000 sur dur, lui qui les a tous remportés au moins une fois en dehors d'Indian Wells où il a atteint la finale.