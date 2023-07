Alcaraz/Medvedev, Djokovic/Sinner : les affiches de rêve !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, les demi-finales hommes de l'édition 2023 de Wimbledon prendront place sur le Centre Court et le tableau nous a promis deux grandes affiches entre 4 des meilleurs joueurs du monde. A 14h30 heure française, Jannik Sinner tentera de réaliser un exploit en éliminant Novak Djokovic alors que Carlos Alcaraz affrontera Daniil Medvedev ensuite pour continuer d'espérer un nouveau titre en Grand Chelem. Difficile de faire mieux en ce moment...

Au début de la quinzaine, on ne voyait pas bien qui pourrait venir empêcher Novak Djokovic de décrocher un 24ème titre en Grand Chelem. Mais le Serbe aura à faire à de sérieux adversaires pour la fin du tournoi, de quoi espérer un spectacle incroyable dès ce vendredi. Les trois autres demi-finalistes n'ont pas connu un succès fou sur gazon auparavant mais ils ont su se démarquer cette année comme ils le font si souvent ailleurs.

Sinner pour la revanche

L'année dernière, Novak Djokovic triomphait de Nick Kyrgios en finale de Wimbledon. Mais le joueur qui lui a posé le plus de problèmes n'est autre que celui qui sera en face de lui ce vendredi : Jannik Sinner. L'Italien, jeune pépite, menait deux sets à zéro l'an dernier avant de s'écrouler physiquement. Avant son nouveau duel, il a affirmé qu'il était prêt et qu'il avait tiré les bons enseignements. D'ailleurs, il arrivera certainement dans de meilleures conditions que l'année dernière, lui qui a su profiter d'un tableau très dégagé pour s'ouvrir la voie vers une première demi-finale en Grand Chelem.

Alcaraz pour la suprématie

Titré à l'US Open l'an dernier, Carlos Alcaraz est au sommet du classement ATP et retrouvera celui qu'il avait délogé la première fois : Daniil Medvedev. Le Russe, pas forcément plus à l'aise sur gazon malgré son expérience, a résisté à la surprise Eubanks en quarts de finale et tentera de mettre à mal la machine Alcaraz qui ne cesse de progresser récemment. En finale à Indian Wells, il n'avait rien pu faire pour empêcher l'Espagnol de s'imposer.

Un dernier carré en or

Retrouver trois des quatre premières têtes de série en demi-finales de Grand Chelem n'était pas un fait rare ces dernières années par temps de Big 3. Mais c'est tout de même la première fois depuis Wimbledon 2019 que cette situation se produit, ce qui témoigne d'une certaine domination cette année. D'ailleurs, les 4 demi-finalistes pointent aux 4 premières places à la Race (Jannik Sinner est à égalité avec Stéfanos Tsitsipas) et on voit mal comment ils pourraient ne pas se retrouver au Masters de fin d'année.