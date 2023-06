Tennis : En retard, Federer encense son rival

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Retraité officiellement depuis septembre 2022, Roger Federer a largement disparu de la scène tennistique depuis puisqu'il se fait très discret dans les médias. A moins de trois semaines de Wimbledon, le Suisse a fait une apparition remarquée à Londres cette semaine pour inaugurer un court de tennis et il a forcément été invité à réagir aux récents événements du circuit.

Son départ avait créé une immense vague d'émotion dans le monde du tennis. Roger Federer a laissé une empreinte indélébile mais ses records sont petit à petit effacés des tablettes. La raison ? Un homme encore plus fort pour repousser les limites, un certain Novak Djokovic. En gagnant Roland-Garros dimanche dernier, il a pris seul la tête dans la course au nombre de titres en Grand Chelem avec 23 unités, un exploit sensationnel.

Une réaction tardive

Alors qu'il n'avait pas encore vraiment réagi à la victoire de l'un de ses anciens rivaux, Roger Federer a été interrogé lors de son passage à Londres. « Je pense que ce que Novak a accompli est incroyable. Honnêtement, c'est fantastique pour le tennis. On dirait qu'il va faire ça pendant encore longtemps, ce qui est super. Il n'est plus tout jeune mais il a encore l'air de l'être. Je lui souhaite le meilleur » a-t-il déclaré.

Écœuré par Nadal, Djokovic et Federer, il se confie https://t.co/gK2YF9AcWs pic.twitter.com/FXs0UwWO5i — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Des limites repoussées

Avec la génération la plus prolifique de l'histoire du tennis, il est difficile d'imaginer qu'un jour quelqu'un viendra déloger les membres du Big 3. Mais on disait pareil il y a 20 ans, lorsqu'un certain Pete Sampras avait déjà franchi quelques limites avec 14 titres du Grand Chelem. Aujourd'hui, 14, c'est par exemple le nombre de titres de Rafael Nadal... à Roland-Garros. « C'est un grand moment aussi pour les fans de tennis que pour les joueurs. Je me souviens quand j'ai commencé sur le circuit et que Pete Sampras a remporté 14 tournois du Grand Chelem, nous avons pensé 'Eh bien, celui-là restera à jamais'. Maintenant, Novak l'a porté à 23 et il semble qu'il continuera à le faire pendant longtemps, ce qui est génial » a poursuivi le Maestro, visiblement moins concerné par les records depuis sa retraite.

Sous la menace

Roi incontesté à Wimbledon il y a encore quelque temps, Roger Federer est aujourd'hui à la merci de Novak Djokovic. Le Suisse a glané 8 titres sur le gazon londonien au cours de sa carrière, entre 2003 et 2017 tandis que le Serbe en est déjà à 7 depuis 2011, dont les 4 dernières éditions. Autant dire que voir Federer toujours en tête au palmarès à Wimbledon relèverait presque du miracle...