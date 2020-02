Tennis

Tennis : Novak Djokovic s'enflamme pour 2 pépites du tennis !

Publié le 13 février 2020 à 17h35 par La rédaction

À 32 ans, Novak Djokovic impressionne toujours. Prochainement, le Serbe laissera sa place à la nouvelle génération et deux talents ont tapé dans l'oeil du numéro 1 mondial.

13/13. C’est le bilan de victoires de Novak Djokovic depuis le début de la saison. Le Serbe est tout simplement extraordinaire en ce début de saison et c’est en toute logique qu’il a remporté l’Open d’Australie fin janvier. Auparavant, le numéro 1 mondial avait tout fait pour emmener son pays sur le toit du monde, mais le parcours de la Serbie s’est arrêté en quart de finale de la Coupe Davis. Durant cette édition 2019, le Canada avait créé la surprise en battant l’Australie en quart de finale. Et dans un entretien pour la chaine YouTube de la compétition, Novak Djokovic avait mis en valeur les deux prodiges de cette équipe.

« Leur potentiel est énorme ! »