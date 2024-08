Tennis : Djokovic comparé à Michael Jordan, il se lâche

Alexis Brunet

Novak Djokovic a récemment décroché le dernier titre majeur qu’il manquait à sa carrière. Le Serbe a remporté la médaille d’or lors du tournoi olympique de tennis. Un exploit de plus pour le Djoker, qui le glisse encore un peu plus vers le haut du panthéon des sportifs. Certains le comparent même à l’ancien basketteur, Michael Jordan.

À 37 ans, Novak Djokovic semble avoir fini le jeu. Le Serbe était déjà le joueur ayant remporté le plus de majeurs dans sa carrière (24), mais il vient d’ajouter peut-être le titre le plus prestigieux à son palmarès dernièrement. Comme Rafael Nadal ou bien Andy Murray avant lui, le Djoker a réussi à décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris.

Le plus grand succès de sa carrière pour Djokovic

Novak Djokovic a beau avoir remporté de nombreux titres, cette médaille d’or représente beaucoup pour lui. Le Serbe a d’ailleurs affirmé que cela était le plus grand succès de sa carrière. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « J'ai toujours dit que représenter mon pays est mon plus grand honneur, que ce soit en Coupe Davis ou aux Jeux. Avoir remporté le bronze lors de mes premiers JO (2008), ne plus réussir à remporter de médailles ensuite (dont deux demi-finales), avoir battu le joueur le plus talentueux du circuit : compte tenu de tout cela, c'est le plus grand succès que j'ai connu de toute ma carrière. Tout ce que j'ai ressenti au moment de la victoire a dépassé tout ce que j'imaginais. Être sur ce court, en train de porter le drapeau, chanter l'hymne, porter la médaille, c'est inégalable. »

« Novak fait sans aucun doute partie des trois plus grands athlètes de tous les temps »

Selon Ievgueni Kafelnikov, ancien numéro un mondial, qui s’est exprimé pour Tennis Majors, Novak Djokovic est le meilleur joueur de l’histoire du tennis. Pour lui, le Serbe fait même partie des plus grands athlètes de tous les temps, juste derrière Michael Jordan. « Il ne fait aucun doute que Novak est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, c’est sûr. On ne peut pas le mettre au même niveau que Michael Jordan… Je ne le pense pas, car j’ai grandi en idolâtrant le plus grand athlète de tous les temps, c’est‐à‐dire Michael Jordan. Tout ce que je voulais, c’était le voir jouer en direct. Pour moi, il est toujours le numéro 1, mais Novak fait sans aucun doute partie des trois plus grands athlètes de tous les temps, sans aucun doute – tous les exploits, les records qu’il a battus, les titres qu’il a remportés… »