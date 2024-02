Tennis : Deux coups droits et pas de revers, ce joueur de 13 ans est l'attraction du moment !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le 27 janvier dernier, Teodor Davidov remportait le tournoi des Petits As en double aux côtés d'Izyan Ahmad. Ce tournoi célèbre pour les jeunes pépites organisé chaque année à Tarbes a mis en valeur ce jeune Américain d'origine bulgare. A 13 ans, Davidov a fait parler de lui par rapport à sa manière de jouer bien particulière : il frappe ses deux coups avec les deux mains !

Droitier d'origine, Teodor Davidov a mis en place un tennis bien surprenant en supprimant le revers de son jeu. Loin de là l'idée de ne tenter que des décalages, non, le jeune Américain change de main pour frapper un coup droit des deux côtés, une entreprise un peu farfelue qui n'a jamais vraiment fait ses preuves au très haut niveau. Grande attraction du dernier tournoi des Petits As, le joueur de 13 ans seulement s'entraîne dur pour un jour toucher au circuit ATP, jusqu'à être à la limite des dérives.

Du jamais vu

Le cas de Teodor Davidov est très particulier puisqu'il n'a quasiment jamais connu de précédent avant. En effet, l'Américain remet au goût du jour une problématique bien particulière qui concerne beaucoup de joueurs : le revers est le coup faible. S'il a trouvé la solution, ce n'est pour le moment pas ce qui semble être optimal pour arriver un jour au meilleur niveau. « Il y a parfois des choses qui sortent complètement du lot, des choses qu'on n'imaginait pas qui arrivent, en fonction des jeux de chacun, des gabarits. Mais ça, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu. Et parfois, quand tu n'as jamais vu quelque chose, c'est qu'il y a une raison » estime Arnaud Clément, consultant pour Eurosport .

Un travail suffisant ?

Forcément, quand Teodor Davidov change de main pour frapper son coup du côté droit ou gauche, il va perdre un peu de temps le temps de changer de main. Aujourd'hui, au haut niveau, le jeu s'est considérablement accéléré et le jeune Américain aura sûrement beaucoup de difficultés à passer aux crans supérieurs. C'est pourquoi il s'entraîne avec une intensité folle avec son père. Dans L'Equipe , ce dernier a été interrogé et assure que son fils va jusqu'à « une quarantaine d'heures d'entraînement par semaine » tout en mettant logiquement l'accent sur la condition physique.

Un modèle unique à succès ?

Eliminé en huitièmes de finale du tournoi des Petits As en simple, Teodor Davidov a tout de même remporté l'épreuve en double et ce n'est pas rien. Sur les réseaux, il fait un peu parler de lui depuis trois ans justement grâce à cette particularité unique. Pour autant, ce travail acharné pourrait ne pas porter ses fruits quand il va prendre en âge et monter au classement chez les juniors, même s'il assure qu'il continue à travailler un revers pour une solution de secours en match.