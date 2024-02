Tennis : Il sort sous les sifflets et prend une décision très contestée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 7 mondial, Holger Rune n'a que 20 ans mais il se démarque un peu plus comme l'enfant terrible du circuit. Le Danois a décidé de prendre au dernier moment une invitation pour le tournoi de Montpellier la semaine dernière après son élimination précoce en Australie. Résultat des courses : il a dû abandonner en demi-finales, lui dont on reproche parfois le calendrier trop chargé. Mais il a décidé de maintenir sa participation à l'édition de l'UTS qui se tient le week-end prochain à Oslo, avant de repartir de plus belle sur le circuit.

Holger Rune ne va pas se faire que des amis... Quelques jours après avoir jeté l'éponge en demi-finales de l'ATP 250 de Montpellier, la faute à une petite blessure autour du coude, le Danois a fait le choix de ne pas se reposer bien longtemps et d'enchaîner avec une nouvelle exhibition. Déjà fragile au cours des derniers mois, il s'était entêté à continuer à jouer et enchaîner les défaites. Espérons pour lui qu'il ne subisse pas le même sort...

Sortie sous les sifflets du public

Pas au niveau pour jouer convenablement à Montpellier contre Borna Coric samedi dernier, Holger Rune a abandonné quand il était mené 6/3 4/1. Le Danois a quitté le court sous quelques sifflets du public montpelliérain, forcément déçu par le semblant de spectacle auquel il venait d'assister. « Son coude/avant‐bras lui faisait déjà mal vendredi, et l’accord était que s’il se sentait mal pendant le match, il devait arrêter » avait justifié sa mère Aneke, qui l'accompagne partout où il va.

Tennis : Alcaraz en difficulté, il pointe du doigt sa grosse faiblesse https://t.co/oRdRIx6Ihy pic.twitter.com/hR7oQ2MQZF — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Déjà de retour

A peine une semaine après cet abandon, Holger Rune va retrouver le court pour disputer l'UTS, cette exhibition qui prend part de plus en plus souvent dans le calendrier désormais... Le numéro 7 mondial sera donc présent en Norvège ce week-end comme il l'était lors de la dernière édition à Londres. Alors que ses fans lui reprochent parfois de ne pas prendre assez de temps pour récupérer de ses petits blessures, il a prévu d'enchaîner directement avec Rotterdam la semaine prochaine avant de faire directement le voyage au Mexique pour jouer Los Cabos... Cela semble bien ambitieux.

Une gestion étrange