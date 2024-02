Tennis : Le tennis sans Big 3 ? Cette légende dit oui !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tennis est peut-être en train d'entrer dans une ère où les membres du Big 3 ne dominent plus les débats. Après la défaite de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, qui a abandonné sa couronne, c'est un indice de plus pour l'arrivée de la jeune génération vers les sommets. Même si le Serbe aura encore du temps pour briller à bientôt 37 ans, il faut déjà se préparer à l'avenir. Et justement, à Melbourne cette année, la finale opposait deux joueurs hors Big 3, une grande première depuis l'édition 2005.

Depuis la retraite de Roger Federer en septembre 2022, le circuit a déjà pris un coup. Avec Rafael Nadal qui s'approche de plus en plus de la fin et qui n'est quasiment plus capable de jouer sans se blesser, c'est déjà deux membres du Big 3 hors des discussions. Novak Djokovic tient encore la corde, mais peut-être pas pour longtemps. Mais visiblement, ce changement d'ère pourrait se révéler bénéfique au tennis, comme l'explique Jimmy Connors, ancien grand champion américain.

Pas de Big 3 en finale, pas grave !

Comme c'est souvent le cas dans les autres tournois du Grand Chelem, la finale de l'Open d'Australie opposait cette année Jannik Sinner à Daniil Medvedev, soit la première affiche sans Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer depuis 2005 à Melbourne. Heureusement, le duel final a été plutôt accroché et il y a eu du suspense. « Ne pas avoir un Federer, un Nadal ou un Djokovic en finale d’un tournoi du Grand Chelem, c’est différent. Il est évident qu’à eux trois, ils ont régné sur les tournois du Grand Chelem au cours des 15 dernières années et le fait d’avoir une finale où aucun des trois n’était présent a suscité un peu plus d’intérêt et a permis à d’autres personnes de regarder. Le tennis a également besoin de cela » a déclaré l'Américain aux 8 titres du Grand Chelem dans son podcast.

Tennis : Alcaraz en difficulté, il pointe du doigt sa grosse faiblesse https://t.co/oRdRIx6Ihy pic.twitter.com/hR7oQ2MQZF — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Une jeunesse inspirante

En 20 ans, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont traumatisé plusieurs générations de joueurs en décrochant quasiment tous les grands titres. Mais le Big 3 n'est pas éternel et il faudra bien le remplacer un jour. Grâce à la jeune génération qui pointe le bout de son nez, l'avenir paraît plus que radieux pour le tennis. « Les fans aiment leurs champions, les vainqueurs et ceux qui ont établi des records. Mais ils veulent aussi savoir qui les remplacera quand ils ne seront plus là. Et je pense qu’ils s’en rendent compte aujourd’hui. Ils ont eu une bonne vision des jeunes qui montent » poursuit Jimmy Connors.

La mort du tennis ?

On entend depuis des années que le tennis aura beaucoup de mal à se remettre de la retraite de ses trois plus grands champions de l'histoire. Mais avec déjà une première génération intéressante menée par Medvedev, la suivante paraît encore plus époustouflante. Si Carlos Alcaraz avait réussi des choses que personne n'avait réussi, y compris le Big 3, c'est maintenant Jannik Sinner qui s'est mis dans le rythme... Le tennis est entre de bonnes mains et survivra quoi qu'il arrive.