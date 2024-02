Tennis : Le Big 3 déjà aux oubliettes ? La folle déclaration sur Federer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dominé depuis 20 ans par le Big 3 ou par une partie de ses membres, le tennis va bientôt connaître la fin d'une ère incroyable jamais vu dans l'histoire de ce sport. En effet, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont donné au tennis une nouvelle tournure improbable en réalisant l'impossible. Depuis la retraite du Suisse, on pourrait penser que beaucoup de fans quittent peu à peu le navire en voyant que l'Espagnol et le Serbe se rapprochent aussi de la fin. Mais le tennis est loin d'être mort selon Jean-François Caujolle, directeur du tournoi de Marseille.

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic laisseront quoi qu'il arrive une empreinte indélébile dans le monde du tennis et du sport en général. Le public a pris parti pour ces grands champions même si c'est surtout pour les deux premiers cités que les cœurs s'emballent. Les adieux du Maestro en septembre 2022 avaient marqué les esprits puisque beaucoup ont bien considéré à ce moment-là que c'était la fin d'une époque sans précédent.

« Le public ne pense plus à Federer »

On ne peut pas vraiment dire que le tennis souffre beaucoup en termes d'affluence sur les grands tournois ces derniers temps. La retraite de Roger Federer était évidemment un événement exceptionnel chargé en émotions mais d'après Jean-François Caujolle, ancien joueur et désormais directeur du tournoi de Marseille qui aura lieu la semaine prochaine, il a déjà été oublié. « Je ne suis pas passéiste. C’est comme ça. Je n’ai pas pleuré. Je ne suis pas nostalgique, pas mélancolique. Roy Emerson était mon idole. On se disait "Ouhlàlà" sur la fin des Sampras‐Agassi. Il y a eu deux ans de flottement. Et puis Federer, puis Nadal, puis Djokovic. Il y a toujours ce renouvellement. Le public ne pense plus à Federer. Et quelque part, Nadal n’est plus là » affirme-t-il à La Provence .

Une nouvelle génération déjà là

Même si Novak Djokovic continue d'écrire les plus belles pages de l'histoire du tennis, la jeune génération a déjà débarqué et semble beaucoup plaire à tout le monde. « C’est Alcaraz, Sinner, Medvedev… » nomme Caujolle comme les trois principaux noms aujourd'hui. En tout cas, le public répond présent pour voir ces grands joueurs évoluer au début de leur carrière. A l'heure actuelle, il faut préparer l'après-Djokovic, ce moment où il y aura peut-être une transition avec des exploits individuels de joueurs moins connus.

Djokovic en difficulté

Battu à l'Open d'Australie pour la première fois depuis 2018, Novak Djokovic a mal commencé sa saison 2024 et paie un peu tous les efforts consentis à la Coupe Davis et à la United Cup. Le Serbe pourrait connaître un certain déclin l'année de ses 37 ans, lui qui a trouvé une sacrée adversité en la personne de Jannik Sinner récemment.