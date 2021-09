Tennis

Tennis : Daniil Medvedev explique sa folle célébration !

Publié le 13 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur du premier Grand Chelem de sa carrière, Daniil Medvedev a fêté cela avec une célébration inspirée du jeu vidéo Fifa. Le Russe a expliqué les dessous de cette décision.

C’était le rendez-vous le plus important de sa carrière. Après deux finales de Grand Chelem perdues, Daniil Medvedev avait l’occasion de se racheter ce dimanche à Flushing Meadows. Face à lui, Novak Djokovic jouait aussi pour l’histoire. En cas de victoire, le Serbe avait l’opportunité de dépasser Rafael Nadal et Roger Federer au nombre de titres majeurs, mais surtout de réaliser le Grand Chelem calendaire, ce qui n’a pas été fait depuis 1969. Mais c’était bel et bien la journée de Daniil Medvedev. Intraitable, le Russe a ponctué sa victoire par une célébration « saut de saumon » inspirée du jeu vidéo Fifa .

« Seules les légendes comprendront : ce que j'ai fait après le match »