Tennis

Tennis : Cet incroyable hommage de Dominic Thiem à Rafael Nadal

Publié le 8 août 2020 à 17h35 par A.D.

Alors qu'il va bientôt fêter ses 27 ans, Dominic Thiem a eu l'occasion de se frotter aux plus grands lors de sa carrière. Comme il l'a lui-même reconnu, son plus grand défi a été d'affronter Rafael Nadal à Roland-Garros.

Sacré à douze reprises à Roland-Garros, Rafael Nadal est presque imbattable sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Dominic Thiem l'a appris à ses dépens ces dernières années. Lors d'un entretien accordé à El Tiempo , l'Autrichien est revenu sur ses duels face à Rafael Nadal à Roland-Garros. Comme Dominic Thiem l'a lui-même confié, Rafael Nadal a été l'adversaire le plus coriace qu'il a eu à défier.

«Combattre Nadal à Roland-Garros est le plus grand défi que j’ai eu»