Tennis

Tennis : Les grosses confidences de Rafael Nadal sur le confinement...

Publié le 8 août 2020 à 12h35 par A.D.

Compte tenu de la crise sanitaire, le confinement a été de mise pendant de longues semaines. Comme il l'a confié lui-même, Rafael Nadal a très mal vécu cette période, mais a tout de même su tirer du positif de cette mauvaise passe.

Pour contrer le coronavirus et freiner sa propagation, la quasi-totalité des pays du monde ont mis un place une période de confinement plus ou moins longue. Dans le même temps, les activités et compétitions sportives ont été suspendues pendant de longues semaines. Natif de Manacor, Rafael Nadal s'est confiné en Espagne. Dans le documentaire Go Spain , qui sera diffusé à la télévision dans son pays, Rafael Nadal a raconté comment il avait vécu le confinement. Selon ses dires, le numéro deux mondial n'était pas au mieux lors de cette période, mais il est parvenu, malgré tout, à voir du positif.

«Le confinement m’a plombé, mais j’en ai aussi pris un côté positif »