Tennis

Tennis : Benoit Paire répond au tacle de Dominic Thiem !

Publié le 3 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Au coeur d'une mini-polémique suite à une sortie récente en conférence de presse, Benoit Paire a répondu aux propos de Dominic Thiem à son égard sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Benoit Paire pensait dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Le français évoquait le ras-le-bol concernant les compétitions de tennis à huis-clos et l'ambiance pesante autour du sport de haut niveau en général. Benoit Paire l'a clairement reconnu, son intérêt pour le tennis a fortement baissé. Interrogé sur le sujet, Dominic Thiem a exposé sa vision des choses, qui est complètement différentes, jugeant de manière péjorative les paroles de Benoit Paire.

Paire calme le jeu