Tennis

Tennis : L'énorme tacle de Dominic Thiem à Benoit Paire !

Publié le 3 mai 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2021 à 21h38

Interrogé sur le comportement récent de Benoit Paire par un média espagnol, Dominic Thiem a taclé sévèrement l'attitude du tennismen français.

Les dernières sorties de Benoit Paire face à la presse ont fait beaucoup parler dans le monde du tennis et sur les réseaux sociaux. Le français déclarait ne plus ressentir l'envie de jouer des matchs en temps de crise sanitaire. Le manque de public et l'ambiance très délétère qui règne autour du sport de haut niveau pèse lourd sur sa conscience. Sur les réseaux sociaux, cette sortie face à la presse a fait jaser, et les joueurs de tennis ont été questionné sur l'attitude de Benoit Paire de ces dernières semaines. C'est le cas par exemple de Dominic Thiem.

Thiem allume Benoit Paire