Tennis

Tennis : Exclusion, JO… Herbert prend position pour Benoit Paire !

Publié le 28 avril 2021 à 13h35 par T.M.

Face au comportement de Benoit Paire, la FFT a décidé de le suspendre pour les Jeux Olympiques. Une décision commentée par Pierre-Hugues Herbert.

En raison du contexte actuel, les conditions pour jouer les tournois de tennis ne sont clairement pas les meilleures. Et cela, Benoit Paire n’hésite pas à clairement l’exprimer. En effet, ces dernières semaines, le Français a multiplié les coups de gueule, tout en affichant un comportement exécrable. Mais aujourd’hui, Paire en fait les frais. En effet, la FFT a décidé de suspendre le 34ème joueur mondial pour les prochains Jeux Olympiques. Une décision très forte évoquée par Pierre-Hugues Herbert.

« Pour être honnête, c'est dur »