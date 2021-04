Tennis

Tennis : La décision forte de la FFT avec Benoît Paire !

Publié le 23 avril 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Benoît Paire fait beaucoup parler de lui en raison de son comportement ces derniers temps, la FFT a décidé de prendre de fortes sanctions à l'égard du joueur.

Le comportement de Benoît Paire aura eu raison de lui. Depuis quelques semaines, le Français multipliait les sorties fracassantes, déplorant l’état actuel du circuit ATP à cause de la Covid-19. Le numéro 35 mondial affirmait même ne plus être motivé par le tennis il y a quelques jours : « Arriver dans un cimetière pareil ça me déprime un peu. Le tennis ne m’apporte plus rien d’heureux. Quand on voit les conditions, se retrouver ici c’est d’une tristesse absolue. Donc je m’en fiche, j’ai envie de rentrer chez moi. Se retrouver dans des conditions pareilles… On se dit que c’est Monte-Carlo et au final on joue dans une ambiance triste, c’est vide… Tous les joueurs le disent après je suis peut-être le seul à parler. C’est comme ça… Le circuit est devenu pourri. » Au vu de l’image du sport français qu’il renvoie, la Fédération Française de Tennis (FFT) a décidé de prendre des mesures concernant Benoît Paire.

Benoît Paire privé de Jeux Olympiques