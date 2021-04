Tennis

Tennis : Super Ligue, Coupe Davis… Gerard Piqué se fait interpeller !

Publié le 21 avril 2021 à 13h35 par T.M.

Ce mercredi, Gerard Piqué s’est réjouit de l’abandon du projet de Super Ligue. Ce qui lui a toutefois valu quelques critiques, lui qui est à l’origine de la révolution de la Coupe Davis.

Ces dernières heures ont été animées sur la planète football. En effet, dans un premier temps, 12 des plus grands clubs européens avaient annoncé la création d’une Super Ligue. Un projet qui n’a clairement pas fait l’unanimité, notamment auprès des supporters. Et face à la colère de certains, cette Super Ligue tombe aujourd’hui à l’eau. En effet, quasiment toutes les équipes concernées ont annoncé qu’elles se retiraient finalement pour le plus grand bonheur de tous, y compris des joueurs de football, à l’instar notamment du défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué.

La nouvelle Coupe Davis n’est pas encore digérée !